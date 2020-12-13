نائبات التنسيقة: طاقات من الحماس تتفجر داخل منظومة متناغمة بين "شباب الأحزاب"

مجموعة من الأسئلة الهامة التي طرحها فريق تحيا مصر على نائبات تنسيقية شباب الأحزاب، مارثا محروس، مارسيل سمير، رشا أبوشقرة، واللذين ينتظرهم مشوار برلماني مضئ تحت قبة مجلس النواب الجديد.

وقد جرى طرح سؤال حول رؤيتهم لتجربة تنسيقية شباب الأحزاب، وماتمثله بالنسبة إليهم، وقد تولى الرد النائبة مارسيل سمير، موضحة أن الحماس هو الأساس الذي تقوم عليه تجربة تنسيقية شباب الأحزاب، والابتكار والعمل الذي لايتوقف، وتتكون من مجموعة كبيرة من الأحزاب، التنسيقية كيان يدفع أعضاءه للتطور دائما، نعمل كخلية نحل لاتهدأ.

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وتابعت: هناك اختلافات قد تظهر في بعض الأحيان، ولكنه اختلاف الرأي والرؤية، ولكن في النهاية تجمعنا المصلحة الوطنية، وطبيعي أن يكون هناك لحظات تصادم وتلاقي، ولكن ذلك يؤدي لحالة من الإثراء وتعدد الآراء التي نخرج بأفضلها.

فيما بدأت النائبة مارثا محروس حديثها بالإشادة بموقع تحيا مصر وقدرته على المنافسة وسط كيانات صحفية كبرى، لتضيف بعدها أننا نؤمن تماما بتنسيقية شباب الاحزاب، كمحرك أساسي نؤمن به، وهي بمثابة الحجر الذي حرك المياة الراكدة في السياسة المصرية، نعم لدينا أحزاب كبرى وعريقة، ولكن كانت في حالة عدم نشاط، لتأتي التنسيقية وتعمل حالة تحريك وإثراء وإفادة للمجال السياسي بالحوار والعمل والأفكار الجديدة غير التقليدية.

وأضافت: لدينا 25 حزب في التنسيقية، الجميع أصبح لديهم رغبات متساوية ودوافع مستمرة لإعلاء إسم التنسيقية، ووراء الأعضاء الظاهرين من التنسيقية، هناك كتيبة يعملون بمنتهى النشاط خلف الكواليس، والأحزاب كانت تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل كوادرها للتنسيقية.

بعدها بدأت النائب رشا أبوشقرة بالثناء على تجربة تحيا مصر وجهود رئيس تحريرها عمرو الديب، مؤكدة أن التنسيقية هي فكرة وليدة من طرح للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه قبل عمل تنسيقية شباب الاحزاب كانت الكوادر الشابة تعاني التهميش والإقصاء، حتى أصبحنا أمام شباب تتصدر العمل العام والسياسي، ويصلون بقدراتهم ومهاراتهم إلى مناصب رفيعة.

وأضافت: لدينا لفيف من الخبرات، أطباء ومهندسين، وإعلاميين وتخصصات نوعية في ملفات داخلية وخارجية، مؤكدة على أن التنسيقية أستطاعت أن تثبت نفسها على الساحة السياسية بقوة، وأن إشادة رئيس البرلمان علي عبدالعال بالتنسيقية من أعلى المنصة، كان شئ كاشف لدرجة النجاح التي وصلنا إليها.

وتابعت: لسنا منظرين فقط، لدينا نواب محافظين يعملون في الشارع، ويترجمون أفكار التنسيقية إلى خطوات تنفيذية على الأرض، موضحة: قوامنا في الشيوخ حاليا 12 عضو من التنسيقية بالشيوخ، ولدينا الآن 28 نائب في البرلمان، وبذلك أستطعنا أن نثبت أننا لسنا مجموعة من الشباب الهواة اللذين يتناقشون في الفراغ.