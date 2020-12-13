وجه رجل الأعمال ونائب مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة، الشُكر لجميع المواقع الإخبارية، والمتابعين له على عزائهم وفاة والده. وكتب النائب أحمد أبو هشيمة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": جزيل الشكر لكل من واسانا في مُصابنا، شاركنا أحزاننا". اقرأ أيضا: قرار صارم .. اعرف عقوبات سرقة التيار الكهربائي وفقا لتعديلات القانون الجديدة

وتابع أبو هشيمة: "شكرا لمن قدموا تعازيهم الصادقة لنا سواء هاتفيا أو تليغرافيا أو عن طريق الجرائد أو مواقع التواصل الاجتماعي .. لا أراكم الله مكروها في عزيز لكم ودعواتكم لأبي بالرحمة والمغفرة، ولنابس بالصبر والسلوان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعواتكم لأبي بالرحمة .. أبو هشيمة يشكر متابعيه لعزاء والده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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