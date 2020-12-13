صور..رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزيري التنمية المحلية والمجالس النيابية ومحافظي القاهرة والقليوبية

استقبل عصر اليوم الأحد، رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بمكتبه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفقة وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.
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وفاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ومن بينهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
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