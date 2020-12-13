ياسمين صبري ضمن ترشيحات أفضل 100 وجه وسيم بالعالم (فيديو)

وصلت الفنانة ياسمين صبري، إلى الترشحيات النهائية لـ "تي سي كاندلر"، ضمن أفضل 1000 سيدة لديهم وجه وسيم وجميل.
ونشر الحساب الرسمي لـ "تي سي كاندلر": "قريبا! 27 ديسمبر.. من تريد أن تراه يفوز؟ من لا يجب أن ننسى؟ شكراً مرة أخرى، للملايين منكم الذين خصصوا الوقت الكافي للترشيح هذا العام".
وتابع الحسبا: "ابق آمنًا هناك في العالم الواسع الكبير، سنراكم مرة أخرى في السابع والعشرين من أجل أجمل 100 وجه لعام 2020 وأكثر 100 وجه وسيم لعام 2020!".
وتحظى الفنانة ياسمين صبري بشعبية جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نظرًا لتمكنها من الظهور مرارًا وتكرارًا بسبب الموضعات المثارة التي تتناولها أو تظهر خلالها.
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