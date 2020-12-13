النائب محمد العرابي: التقارب المصري اليوناني القبرصي حافظ على حقوق مصر المائية في البحر المتوسط

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وخالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ندوة تحت عنوان "السياسة الخارجية المصرية في عالم متغير"، حاضر خلالها النائب محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق.
وأشار السفير محمد العرابي إلى أن السياسة الخارجية المصرية تشهد تطورًا خلال الفترة الحالية؛ حيث أن مستجدات المرحلة فرضت واقعًا جديدًا على السياسة الخارجية؛ فمنذ أحداث ١١ سبتمبر تغير النمط السياسي في العالم وظهرت مصطلحات مستجدة مثل الإسلاموفوبيا والخوف العالمي من الدول الإسلامية.
وأكد أن سياسة أي دولة تأتي من قوة هذه الدولة وتأثيرها على دول الجوار؛ فمصر منذ عام ٢٠١١ وهي تصارع المستجدات السياسية على الساحة العالمية إلى جانب محاربة الإرهاب ودعم الاستقرار بمفهومه الشامل الذي يتضمن الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
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وأضاف السفير محمد العرابي أن تسليح وتأمين أي دولة يستهلك الكثير من ثروات هذه الدول وذلك في ظل التكنولوجيا المتطورة المستخدمة من الجماعات المسلحة مثل الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة التي أصبحت بأيدي الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الإرهاب أصبح عابرًا للحدود وليس كما كان في السابق في صورة جماعات محدودة داخل الدول تحارب حكوماتها بل أصبحت ميليشيات مسلحة تتحرك من دولة إلى أخرى لفرض السيطرة بالقو.
وأشاد بالسياسة الخارجية المصرية والتي تمتلك دائمًا الرؤية المستقبلية على الساحة السياسية؛ مثل الدور الهام الذي تلعبه السياسة المصرية في الأزمة الليبية والحرب السورية واستقبال عدد ٥ مليون لاجئ، وكذلك التقارب المصري اليوناني القبرصي في ترسيم الحدود البحرية للحفاظ على حقوقنا المائية في البحر المتوسط، فضلًا عن الدور التاريخي لمصر في القضية الفلسطينية وتبني المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والتوافق بين فتح وحماس وذلك في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة تعيشها الدولة المصرية خلال جائحة فيروس كورونا وتراجع السياحة العالمية، حيث حافظت مصر على دورها المحوري على كافة المستويات الإقليمية والدولية في ظل هذه الظروف.
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