النائب محمد العرابي: التقارب المصري اليوناني القبرصي حافظ على حقوق مصر المائية في البحر المتوسط

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وخالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ندوة تحت عنوان "السياسة الخارجية المصرية في عالم متغير"، حاضر خلالها النائب محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق.

وأشار السفير محمد العرابي إلى أن السياسة الخارجية المصرية تشهد تطورًا خلال الفترة الحالية؛ حيث أن مستجدات المرحلة فرضت واقعًا جديدًا على السياسة الخارجية؛ فمنذ أحداث ١١ سبتمبر تغير النمط السياسي في العالم وظهرت مصطلحات مستجدة مثل الإسلاموفوبيا والخوف العالمي من الدول الإسلامية.

وأكد أن سياسة أي دولة تأتي من قوة هذه الدولة وتأثيرها على دول الجوار؛ فمصر منذ عام ٢٠١١ وهي تصارع المستجدات السياسية على الساحة العالمية إلى جانب محاربة الإرهاب ودعم الاستقرار بمفهومه الشامل الذي يتضمن الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

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