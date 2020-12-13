بعد 7 سنوات من اغتصابه ابنته .. الجنايات تحكم بالمؤبد على سائق "توكتوك"

قررت محكمة جنايات المنصورة مُعاقبة سائق بالسجن المؤبد بعد تعديه الجنسي على ابنته القاصر وهتك عرضها على مدى 7 سنوات.

جاء الحكم برئاسة المستشار بهاء المري، وعضوية كل من المستشار أحمد لطفي حسنين والمستشار سعيد السمادونى والمستشار محمد الشرنوبي.

وكشفت المحكمة خلال ذكرها حيثيات الحكم على المتهم، أنها تمنت أن تعاقب المتهم بالإعدام شنقا نتيجته ما ارتكبه تجاه ابنته القاصر.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها تمنت لو أن نص العقاب أسعفها لتقضي بإعدامه لتجتث من المجتمع عضوا فاسدا.

اقرأ أيضا: عاجل .. القضاء الإداري ينظر طعن مرتضي منصور وأعضاء مجلس الزمالك على قرار "الحل"



وأهابت المحكمة بالمشرع أن يجعل العقوبة في مثل هذه الحالة هو الإعدام سواء أكان الفعل مواقعة أم هتك عرض، كون المحكمة لا ترى وجها للتفرقة بين الحالتين.

وإلا كان النص المقرر لعقوبة الإعدام في حالة المُواقعة فقط، يدعو إلى الظن بأنه يحمي غشاء البكارة وهو ما تنزه عنه المشرع.