صور.. سفير الفاتيكان يلتقى الراهبات الخادمات بإيبارشية أسيوط

جدة - نرمين السيد - التقى المطران نيقولاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، فى بداية زيارته لأسيوط، اليوم الأحد، الراهبات الخادمات بإيبارشية أسيوط، بحضور الأنبا كيرلس وليم مطران الإيبارشية.





بدأ اليوم بالقداس الإلهى ثم ألقى السفير الباباوى على الراهبات محاضرة حول "تحديات الحياة الرهبانية". يذكر أن عدد الراهبات العاملات بإيبارشية أسيوط يصل إلى 60 راهبة ينتمين إلى 11 جمعية رهبانية، ويخدمن فى قرابة 20 موقعا بالإيبارشية فى مجالات التعليم المسيحى والخدمة الصحية والعمل الاجتماعى إلى جانب رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والفقراء.

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