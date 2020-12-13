الأكاديمية الوطنية تبدأ تدريب دفعة جديدة من برنامج المسؤول الحكومى المحترف

جدة - نرمين السيد - بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأحد، تدريب الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة من "المسؤول الحكومى المحترف" فى محافظات السويس والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء بإجمالى 461 متدربا، ولمدة 25 يومًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بالأكاديمية.





ويسعى برنامج "المسؤول الحكومى المحترف" إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، لذلك روعى فى تصميمه أن يكون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإدارى للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، وأيضًا مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومى، وفقا لبيان رسمى من الأكاديمية.

يذكر أن "المسؤول الحكومى المحترف" يعتبر مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى فى المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وقد تم تدريب 357 موظف هم قوام الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة فى يونيو الماضى وتستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف فى جميع المحافظات تباعًا، وقد تم تدريب 3702 بإجمالى مراحلها الأربعة حتى الآن.