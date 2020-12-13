إنفوجراف.. تعديلات على قانون الكهرباء للقضاء على سرقة التيار

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، أبرز تلك الإجراءات، والتى تضمنت عقوبات تصل لحد السجن، إضافة إلى غرامات مالية كبرى.

وقالت الوزراة إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وأوضحت أنه فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.