صور.. رئيس الأكاديمية العربية يزور جامعة العلمين الأهلية لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - وقدم الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة العلمين الأهلية، خلال اللقاء، شرحا وافيا عن الجامعة وكلياتها والبرامج الأكاديمية التى تقدمها إلى لطلابها ودارسيها. وبحث الجانبان إمكانية تعزيز التعاون المشترك، وعقد عدة لقاء أخرى خلال الفترة المقبلة، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين. ومن جانبه، قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن الأكاديمية تفتح ذراعيها وترحب بكل فرصة لتعزيز التعاون مع نظيرتها من الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية من أجل رؤية علمية متكاملة.

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