وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر الخامس لـ ”اتكلم عربي” مع أبناء المصريين...

شاركت الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، في فعاليات المعسكر الخامس لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في ألمانيا والسويد عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ومؤخرا كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi