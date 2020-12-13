السفير محمد خليل يلتقي بمجموعة من الطلبة المستفيدين بمنح الوكالة من الدول...

التقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالطلبة من الدول الأفريقية الشقيقة الذين يدرسون بكلية الطب جامعة عين شمس في إطار المنح التي تقدمها الوكالة المصرية سنوياً لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، والتي تم الإعداد لها بالتعاون بين كل من الوكالة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الطب جامعة عين شمس والإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.
قدم الأمين العام التهنئة للطلاب على نيلهم هذه المنح، مؤكداً على دعم الوكالة الكامل للدول الأفريقية ومتمنياً لهم النجاح والتوفيق في دراستهم، كما شدد على حرص الوكالة على تذليل كافة الصعاب وتيسير إقامتهم ودراستهم بمصر، وحثهم على بذل أقصى جهدهم في دراستهم والعمل على الاستفادة من تواجدهم في القاهرة للتعرف على الحضارة والثقافة المصرية على نحو يثري من تجربتهم بمصر.
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