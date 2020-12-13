الأنف الزجاجى.. دفن دولفين نافق بمحيط معهد علوم البحار فى البحر الأحمر

أكدت وزارة البيئة انه تم دفن الدولفين النافق بمنطقة الأحياء المائية بمحيط المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى بمشاركة الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة. وقالت الدولفين النافق أنثى من نوع الأنف الزجاجي طوله حوالى ٢.٣٦م و فى حالة تحلل ، وبه آثار خطوط ناحية البطن والظهر توضح علامات شباك صيد . من جانبها وجهت وزارة البيئة بإتخاذ عدة اجراءات لمنع مثل هذه الحوادث مرة آخرى منها استمرار وزيادة عمليات الرصد بالبحر الأحمر وخليج العقبة.

وطالبت بضرورة تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة والقيام بتوسيع دور التوعية علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسة أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ علي التنوع البيولوجي.

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