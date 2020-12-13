السويد تدعم برنامج الزمالة الطبية للابتكار في مصر

التقى السفير يان تيسليف مساء أمس السبت، الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وقالت صفحة السفارة إن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام السويد بتنمية التعاون مع مصر في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، ولبحث سبل تبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في البلدين.

وذكرت الصفحة أن السويد تدعم حاليًا برنامج الزمالة الطبية للابتكار برعاية المعهد السويدي للأبحاث RISE للمرة الأولى في مصر.