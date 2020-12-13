وقالت صفحة السفارة إن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام السويد بتنمية التعاون مع مصر في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، ولبحث سبل تبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في البلدين.
وذكرت الصفحة أن السويد تدعم حاليًا برنامج الزمالة الطبية للابتكار برعاية المعهد السويدي للأبحاث RISE للمرة الأولى في مصر.
ومن جانبه أشاد السفير السويدى بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والسويد، مشيرًا إلى عقد العديد من الاتفاقيات العلمية مع مختلف الجهات الحكومية فى مصر؛ بهدف رفع مستوى التواصل والعلاقات بين البلدين منها اتفاقية التعاون بين المعهد القومى للتكنولوجيا بالسويد و جامعة فاروس بالإسكندرية لتأهيل طلاب مصريين فى مجال تكنولوجيا المعلومات ومنحهم شهادات معتمدة من السويد، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة لتطوير المهارات التقنية للمهندسين المصريين، وعقد العديد من ورش العمل مع الجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية وجامعة حلوان حول تشجيع الباحثين المصريين لتسويق اختراعاتهم وتطوير الصادرات المصرية وتشجيع تصدير المنتجات المصرية المتميزة ومنها صناعة الأثاث. وأشاد السفير السويدى بتميز الطلاب المصريين الذين يدرسون بالجامعات السويدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السويد تدعم برنامج الزمالة الطبية للابتكار في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.