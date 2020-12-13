غدا.. افتتاح مصنع سيدى سالم لتدوير القمامة بمحافظة كفر الشيخ

تقوم وزارة البيئة، بافتتاح مصنع سيدى سالم لتدوير القمامة بمحافظة كفر الشيخ، ووضع حجر أساس مصنع مدينة كفر الشيخ، غدا الاثنين، بمقر الديوان العام، لتوقيع بروتوكول للتعاون فى المجالات البيئية مع جامعة ومحافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك فى إطار استكمال أنشطة مبادرة اتحضر للأخضر والتى تم تنفيذها بالجامعة.

هذا بالإضافة إلى متابعة تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطنى للمحافظة بمحلة القصب، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.