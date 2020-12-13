حقوقي: لم يظهر دور المجتمع المدني في التوعية بأخطار كورونا

قال هيثم شرابي الباحث الحقوقي في مجال حقوق الإنسان ، ان بعض الجمعيات الاهلية شاركت في ازمة كورونا عن طريق متطوعين قاموا بتطهير الاماكن العامة مثل المدارس والأسواق والمواقف والاماكن المزدحمة .

واكد هيثم شرابي، في تصريح لـ" دوت الخليج " ان بعض المنظمات ساهمت في توصيل الادوية والمساعادات للأسر الفقيرة وكبار السن ، وقاموا بترشيح اسماء للحصول على معاش العمالية الموسمية .

واضاف شرابي، انه لم يظهر للأسف دور المجتمع المدني في التوعية بأخطار كوورنا عن طريق الفيديوهات أو المنشورات ، كذلك لك نجد أي تحرك مركزي للشئون الإجتماعية لتوظيف الجمعيات والمؤسسات في مواجهة كورونا لكنها كانت جهود فردية وتطوعي والمجتمع المدني كانت مساهمته بشكل فردي رغم ان الجائحة اصابت المجتمع كله وكنا نتمنى ان يتم تضافر للجهود بين كل المؤسسات والجمعيات والنقابات والروابط الشعبية.

