المحامين العرب يحتفل بالعيد الـ 37 لتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

أصدر اتحاد المحامين العرب، بيانا بمناسبة احتفاله بالعيد ال 37 لتأسيس المنظمة العربية لحقوق الانسان.
و قال الاتحاد في بيانه : يصادف يوم ١٢ ديسمبر ذكري قيام اتحاد المحامين العرب بتأسيس المنظقة العربية لحقوق الإنسان عام ١٩٨٣، التي كانت الشرارة الأولي لانطلاق حركة حقوق الانسان في الوطن العربي في مرحلة ضافت فيها مساحة الحريات وحقوق الانسان.
وتضمن البيان: وتنتهز الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب هذه المناسبة العظيمة لتتوجه بخالص التهاني مقرونة بأيات الشكر والتقدير للمنظمة العربية، وتثمن جهودها ونظالها وتضحيات أعضائها وموظفيها ودورهم الفعال والمقدر في رفع راية حقوق الانسان والدفاع عنه.
وشمل البيان: وتدعو الأمانة العامة المنظمة إلي ضرورة تضافر الجهود لتوعية المجتمع العربي لحقوقه ولدعم حركة حقوق الانسان وتحقيق المزيد من المكتسبات.
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