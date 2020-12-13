نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل البرلمان يوافق على قرض إنشاء قطار العاصمة الإدارية "مونورويل" في المقال التالي
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله وكيل اللجنة حيث تأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر.
وجاءت الموافقة، بعدما وافت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق اللجنة، بدراسة الجدوى الخاصة بمشروعي قطار العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر للجنة، حيث أكد النائب رزق راغب ضيف الله إن أعضاء مجلس النواب يثمنون المشروع بل ويطالبون بتنفيذه باسرع ما يمكن ولكن لا بد من ان يتولد لدي الأعضاء الاطمئنان الكافي بكيفية سداد القرض دون تحمل الدولة اي اعباء وكذلك مع مراعاة عدم تحمل المواطن المصري اي اعباء مالية.
ووفقا للاتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي قام بسدادها المُشترى لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، وسداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشترى بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد، فضلا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.