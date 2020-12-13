نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل البرلمان يوافق على قرض إنشاء قطار العاصمة الإدارية "مونورويل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المفترض، وجى بى مورجان يوروب لميتد بصفته وكيل التسهيلات، وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي، ومؤسسات مالية أخرى محددة، بصفتهم المقرضون الأصليون، بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله وكيل اللجنة حيث تأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت الموافقة، بعدما وافت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق اللجنة، بدراسة الجدوى الخاصة بمشروعي قطار العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر للجنة، حيث أكد النائب رزق راغب ضيف الله إن أعضاء مجلس النواب يثمنون المشروع بل ويطالبون بتنفيذه باسرع ما يمكن ولكن لا بد من ان يتولد لدي الأعضاء الاطمئنان الكافي بكيفية سداد القرض دون تحمل الدولة اي اعباء وكذلك مع مراعاة عدم تحمل المواطن المصري اي اعباء مالية.

ووفقا للاتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي قام بسدادها المُشترى لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، وسداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشترى بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد، فضلا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.

