ردود قوية من نائبات التنسيقية حول معايير الترقي و التصعيد الداخلي

ردود قوية صرح بها على نائبات تنسيقية شباب الأحزاب، مارثا محروس، مارسيل سمير، رشا أبوشقرة، وذلك خلال الندوة الحوارية الاخيرة التي عقدها فريق تحرير تحيا مصر، مع النماذج المشرفة لتنسيقية شباب الأحزاب، واللذين ينتظرهم مشوار برلماني مضئ تحت قبة مجلس النواب الجديد.
وانطلقت النائبات في دفاع قوي عن معايير التصعيد داخل التنسيقية، وذلك في معرض ردهم على سؤال حول وجود أية وساطات أو محسوبية في تنسيقية شباب الأحزاب من عدمه، حيث ردت مارسيل سمير، بالنظر إلى السيرة الذاتية لكل منا، وتاريخنا في العمل السياسي والحزبي والعام، هو ردنا الوحيد على الطريقة التي وصلنا بها إلى مواقعنا الحالية، فأنا شخصيا عضو فاعل ونشيط ودؤوب في حزب التجمع وأمارس العمل الحزبي من 2007، وانخرطت في العمل حول كل ماله علاقة بالعمل العام منذ سنوات طويلة، وذلك قبل أن أكون عضو نيابي أو في موقع تنفيذية، لقد اجتهدت تماما دون أي سعي للسلطة من سنوات طويلة، بل على العكس، أنظر لوجودي في البرلمان كتكاليف إضافية.
وتابعت: لاوجود لأي واسطة أو محسوبية، كل منا بمثابة موسوعة هائلة في تخصصات مختلفة سيقوم بصب أفكارة ورصيد خبراته من أجل النفع العام، أنا خبرة 15 عام في تحليل الأسواق الخارجية، والإلمام بأبعاد اقتصادية واجتماعية وغيرها، ولدى كل واحد منا مسار طويل من السعي والاجتهاد والترقي داخل أحزابنا، وتمكيينا داخل الحزب هو ما مكننا داخل التنسيقية.
فيما ردت النائبة مارثا محروس، بافتراض تخيلي، حول ما إذا أرسل أحد أقارب رئيس التحرير، صحفي شاب للعمل في موقع تحيا مصر، جاء بالواسطة ولكن بمجرد تكليفه بمهام معينة أخفق فيها تماما، فما الموقف، هل سيتم الإبقاء عليه، ليرد الجميع إنه على العكس سيغادر فورا، لتبادر النائبة: هكذا هو الموقف، لم يكن من المنطقي أبدا أو المقبول أن نترقى بهذا الشكل ونحقق كل هذه النجاحات في التنسيقية من فراغ، الجميع مؤهل للنجاح، الكل لديه مايضيفه ولا وجود لأي محسوبية في هذا الظرف والسياق الهام من عمر الوطن.
واستطردت: كل حزب يجتهد ويسعى لضخ دماء جديدة تنوب عنه في التنسيقية، ولايمكن لهؤلاء المترقيين من الحزب للتنسيقية أن يكونوا ضعفاء أو يعانون من أي هشاشة، على العكس، والدليل أنه لدينا عشرات الآلاف من الطلبات التي تستهدف الدخول إلى تنسيقية شباب الأحزاب، ولكن لانقوم بالقبول بأي شخص بناءا على توصية وإنما المعيار الوحيد هو الكفاءة والاقتدار، فقط لاغير.
فيما قالت بعدها النائبة رشا أبوشقرة: لاوجود لأي واسطة داخل التنسيقية، وفي حزب الوفد بالنسبة لي توليت رئاسة لجنة نوعية هامة كالشأن الإفريقي، التميز والاقتدار والعمل المخلص والدؤوب والكفاءة، هي المعايير الوحيدة التي تعزز من وصول أي كادر حزبي للتنسيقية.
وأضافت: سيرتنا الشخصية هي ردنا على أي حديث عن الواسطة، لدى كل منا رؤية مستمرة وحلول للمشكلات باستمرار.
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