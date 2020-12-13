ردود قوية من نائبات التنسيقية حول معايير الترقي و التصعيد الداخلي

ردود قوية صرح بها على نائبات تنسيقية شباب الأحزاب، مارثا محروس، مارسيل سمير، رشا أبوشقرة، وذلك خلال الندوة الحوارية الاخيرة التي عقدها فريق تحرير تحيا مصر، مع النماذج المشرفة لتنسيقية شباب الأحزاب، واللذين ينتظرهم مشوار برلماني مضئ تحت قبة مجلس النواب الجديد.

وانطلقت النائبات في دفاع قوي عن معايير التصعيد داخل التنسيقية، وذلك في معرض ردهم على سؤال حول وجود أية وساطات أو محسوبية في تنسيقية شباب الأحزاب من عدمه، حيث ردت مارسيل سمير، بالنظر إلى السيرة الذاتية لكل منا، وتاريخنا في العمل السياسي والحزبي والعام، هو ردنا الوحيد على الطريقة التي وصلنا بها إلى مواقعنا الحالية، فأنا شخصيا عضو فاعل ونشيط ودؤوب في حزب التجمع وأمارس العمل الحزبي من 2007، وانخرطت في العمل حول كل ماله علاقة بالعمل العام منذ سنوات طويلة، وذلك قبل أن أكون عضو نيابي أو في موقع تنفيذية، لقد اجتهدت تماما دون أي سعي للسلطة من سنوات طويلة، بل على العكس، أنظر لوجودي في البرلمان كتكاليف إضافية.

وتابعت: لاوجود لأي واسطة أو محسوبية، كل منا بمثابة موسوعة هائلة في تخصصات مختلفة سيقوم بصب أفكارة ورصيد خبراته من أجل النفع العام، أنا خبرة 15 عام في تحليل الأسواق الخارجية، والإلمام بأبعاد اقتصادية واجتماعية وغيرها، ولدى كل واحد منا مسار طويل من السعي والاجتهاد والترقي داخل أحزابنا، وتمكيينا داخل الحزب هو ما مكننا داخل التنسيقية.