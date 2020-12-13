رئيس جامعة حلوان: 818 مرشح بانتخابات اتحادات الكليات في الكشوف المبدئية

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، تقدم 818 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، 477 طالب، 341 طالبة، وسيتم إجراء الانتخابات فى 55 لجنة انتخابية داخل 10 كليات، علما بأن الكليات الآتية لن يتم داخلها انتخابات لحسم التزكية مقاعدها، وهي العلوم، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، التمريض، التربية، الطب، الفنون الجميلة، الإقتصاد المنزلى، التكنولوجيا والتعليم، التربية الرياضية بنات، السياحة والفنادق، التربية الموسيقية.

وأكد نجم، في تصريحات صحفية، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب في الأماكن المخصصة للاقتراع، أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير، مشيرا أن هذه التجربة تضع الطالب على طريق الديموقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع مما يسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك من خلال التباعد الاجتماعى ومنع التكدسات الطلابية، والتشديد على ارتداء الكمامات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور حسام رفاعى إلى أن هذا الإقبال الطلابي في المشاركة في العملية الانتخابية يعد انعكاساً لثقافتهم وإدراكهم لأهمية الأنشطة الطلابية الفعالة.

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