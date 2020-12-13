13 شخص حصيلة ضحايا حادث كوبري قليوب (تفاصيل)

ينشر تحيا مصر تفاصيل حادث كوبري قليوب البشع، على طريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعى، إذ وقع تصادم بين 4 سيارات، ميكروباص وفان ونصف نقل"، تسبب في إصابة 12 شخصا، ومصرع آخر.

تحرر محضر بالواقعة، وامر رجال الأمن بنقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى. ورفع رجال المرور أثار حادث التصادم، وتجنيب السيارات بالحادث، والعمل على إعاجة الحركة المرورية من جديد للطريق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات "ميكروباص وفان ونصف نقل"، أعلى كوبرى أكتوبر.

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عاين رجل المباحث مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات أعلى كوبرى قليوب، الذي تسبب في مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصى لتقديم الخدمة الطبية لهم.

