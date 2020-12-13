نائبات التنسيقية: النور والتجمع يجلسان على طاولة واحدة للخروج بالأفضل للوطن

حالة من النفي الجماعي والاتفاق بين نائبات تنسيقية شباب الأحزاب على عدم وجود أي نزعات إقصاء لتيارات بعينها داخل كيان التنسيقية، حسيث عبر كل من رشا أبوشقرة ومارسيل سمير ومارثا محروس، عن كامل رضائهم على الكيفية التي يجتمع بها حزبي التجمع والنور على طاولة واحدة رغم أختلاف الأيدلوجيات، وذلك للخروج بالأفضل لمصلحة الوطن على الدوام.
وخلال الندوة التي عقدها فريق تحرير تحيا مصر برئاسة عمرو الديب، جرى طرح سؤال متعلق باحتمالية أن يكون هناك تهميش أو إقصاء لفصيل بعينه داخل تنسيقية شباب الأحزاب، وهو ما ردت عليه النائب مارسيل سمير، لاوجود لأي تفرقة بين حزب وآخر، وعند الحديث في أي قضية معينة، الجميع يلتف حول طاولة واحدة، ويتم الاستفادة من رأي الجميع، نتدرب طوال الوقت على التكامل والعمل الجماعي، وهو سر للنجاح، من خلال سد أي ثغرات لدى بعضنا البعض من خلال الكل الموجود دائما.
وتابعت: الكل يمثل حلقة متكاملة، ولايمكن أن يظهر وسط ذلك أي تنحية لفصيل أو تيار حزبي معين داخل التنسيقية.
فيما ردت النائبة رشا أبوشقرة، الجميع يقول رأيه بحرية تامة، لدينا زملاء أعزاء لهم آراء معارضة، ولدينا زملاء نتعاون معهم بشكل كامل من المنتمين لحزب النور، والجميع يتفق على مافيه الصالح العام للوطن.
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