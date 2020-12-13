المواطن واحتياجاته أولوية قصوى بأجندة نائبات التسيقية في البرلمان الجديد

جاءت الأجندة التي كشف عنها نائبات تنسيقية شباب الأحزاب، والخاصة بعملهم تحت قبة البرلمان الجديد، كاشفة لمجموعة من أهم الأولويات التي تشغل بال المواطن، والتي أعلن كل من رشا أبوشقرة ومارسيل سمير ومارثا محروس، عن نيتهم الأكيدة للاشتباك معها، بهدف الوصول إلى الأفضل للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الندوة التي عقدها فريق تحرير تحيا مصر برئاسة عمرو الديب، جرى طرح سؤال متعلق بأولويات النائبات تحت قبة المجلس المرتقب انعقاد مطلع يناير المقبل.

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وحول أجندة نائبات التنسيقية، ردت مارسيل سمير: رصدت مجموعة من الظواهر التي أزعجتني وأنوي طرحها للنقاش فورا، وأولها معاملة المواطنين بشكل سئ في مقرات تقديم الخدمات، بالسجل المدني والشهر العقاري وغيره، يجب المواطن أن يشعر أنه يستحق الأفضل، أيضا ملف الصحة، هناك مستشفى في القناطر استغرقت 6 سنوات ولم تعمل حتى الآن، أيضا ملف العمال أولوية بالنسبة لي.

بعدها قالت النائب مارثا محروس، أولوياتي ستتمثل في علاج الخلل الفادح في ملف المحليات، الكثير من مشكلاتنا مردها إلى غياب المحليات، ويجب علينا أن نركز على الدور التشريعي والرقابي ونحسم ملف المحليات لأن النائب الحالي ينشغل بالجانب الخدمي عن التشريعي والرقابي.

أما النائب رشا أبوشقرة، أكدت أن أكثر الملفات التي ستوليها أهمية خاصة، هو الملف الإفريقي، في ظل اهتمام الدولة كلها بهذا الملف، ومن واقع مروري أيضا بقرى الصعيد، رصدت هناك مايتطلب طرحه حول غياب المرافق والخدمات الأساسية، سأستكمل ملف الأحوال الشخصية الذي لاقى تعطيل فترة طويلة، أيضا مشروعات المرأة ومايتعلق بأحوالها مسألة تحتاج إلى طرح عاجل.