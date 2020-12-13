من هو الرئيس التنفيذي لمجموعة ASGC دبي المنضم لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة ؟

انضم إلى مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة عضوا جديدا وهو بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ASGC ومقرها دبي.

حصل عزمي، وهو أحدث وأصغر عضو ينضم إلى المجلس، على درجة البكالوريوس في هندسة الإنشاءات وتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الإنشاءات الدولية من جامعة باث ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال.

واصل عزمي، وهو مصري نشأ في دبي، تعليمه العالي في إدارة الأعمال والإنشاءات ثم عاد إلى دبي ليشارك في إدارة أعمال العائلة. بدأ عزمي عمله في ASGC كمهندس موقع، ثم ترقى ليصبح الرئيس التنفيذي في عام 2008.