من هو الرئيس التنفيذي لمجموعة ASGC دبي المنضم لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة ؟

انضم إلى مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة عضوا جديدا وهو بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ASGC ومقرها دبي.
حصل عزمي، وهو أحدث وأصغر عضو ينضم إلى المجلس، على درجة البكالوريوس في هندسة الإنشاءات وتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الإنشاءات الدولية من جامعة باث ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال.
واصل عزمي، وهو مصري نشأ في دبي، تعليمه العالي في إدارة الأعمال والإنشاءات ثم عاد إلى دبي ليشارك في إدارة أعمال العائلة. بدأ عزمي عمله في ASGC كمهندس موقع، ثم ترقى ليصبح الرئيس التنفيذي في عام 2008.
وتضم مجالات عمل ASGC الرئيسية البناء والتطوير العقاري وتصنيع مواد البناء في الإمارات ومصر وكندا والمملكة المتحدة.
ويعد عزمي عضوا نشطا في العديد من الهيئات والمنظمات في المنطقة وحول العالم، فهو عضو مجلس إدارة فرع الإمارات المحلي لمنظمة الرؤساء الشباب، وهو أيضًا عضو مشارك في معهد تشارترد للمحكمين وعضو في مجلس إدارة كوستين، أحد أكبر مقاولي البنية التحتية في المملكة المتحدة.
يقول ريتشارد بارتليت، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نحن سعداء بانضمام خريج طموح من خريجي الجامعة وصديق للجامعة لمجلس الأمناء، إن تميز بيشوي في مجال الهندسة والأعمال سيسهم في إثراء الخطط طويلة المدى للجامعة، خاصة لتقديره للتعليم الليبرالي وتأثير هذا التعليم في عمله وما يمكن أن يقدمه التعليم الليبرالي للمنطقة".
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