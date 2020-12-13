عاجل.. السودان وإثيوبيا يستأنفان مباحثات سد النهضة عقب اجتماع مغلق بين رئيسي وزراء البلدين

انطلقت المباحثات الثنائية السودانية الإثيوبية المغلقة، في العاصمة أديس أبابا، اليوم الأحد، بحضور أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، وعبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، ووصفت وكالة الأنباء الإثيوبية المباحثات والمناقشات بالمثمرة والبناءة.
وأعلنت وكالة الأنباء السودانية، اتفاق السودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة الأسبوع المقبل.
واستقبل أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، صباح اليوم الأحد، حمدوك أحمد، رئيس وزراء السودان، وعمر قمر الدين، وزير الخارجية، ومدير المخابرات العامة، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة، ومدير االستخبارات العسكرية، ومن المقر أن تمتد الزيارة يومين.
تأتي الزيارة عقب انتهاء زيارة مصرية رفيعة المستوى لرئيس أركان قوات المسحلة المصرية، للسودان تناول في الطرفان المصري والسوداني عددًا من القضايا المشتركة.
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وتشهد مصر وإثيوبيا والسودان في الوقت الحالي عدة خلاف على خلفية أزمة ألية ملئ خزانات سد النهضة.
وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن الوفد السوداني الرفع المتسوي سيناقش مع الجانب الإثيوبي، قضايا الإقليم والقارة والبحث عن حل للمكشلات الخاصة بها، بجانب عددًا من الملفات الأمنية العسكرية الاقتصادية.
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