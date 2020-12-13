تنسيقية شباب الأحزاب في عيون كوادرها النسائية بالبرلمان..احتفاء كبير بالتجربة من جانب مارسيل سمير ومارثا محروس ورشا أبوشقرة..ونفي جماعي لوجود أي وساطات ومحسوبية

مجموعة من الأسئلة الهامة التي طرحها فريق تحيا مصر على نائبات تنسيقية شباب الأحزاب، مارثا محروس، مارسيل سمير، رشا أبوشقرة، واللذين ينتظرهم مشوار برلماني مضئ تحت قبة مجلس النواب الجديد.

وقد جرى طرح سؤال حول رؤيتهم لتجربة تنسيقية شباب الأحزاب، وماتمثله بالنسبة إليهم، وقد تولى الرد النائبة مارسيل سمير، موضحة أن الحماس هو الأساس الذي تقوم عليه تجربة تنسيقية شباب الأحزاب، والابتكار والعمل الذي لايتوقف، وتتكون من مجموعة كبيرة من الأحزاب، التنسيقية كيان يدفع أعضاءه للتطور دائما، نعمل كخلية نحل لاتهدأ.

وتابعت: هناك اختلافات قد تظهر في بعض الأحيان، ولكنه اختلاف الرأي والرؤية، ولكن في النهاية تجمعنا المصلحة الوطنية، وطبيعي أن يكون هناك لحظات تصادم وتلاقي، ولكن ذلك يؤدي لحالة من الإثراء وتعدد الآراء التي نخرج بأفضلها.

فيما بدأت النائبة مارثا محروس حديثها بالإشادة بموقع تحيا مصر وقدرته على المنافسة وسط كيانات صحفية كبرى، لتضيف بعدها أننا نؤمن تماما بتنسيقية شباب الاحزاب، كمحرك أساسي نؤمن به، وهي بمثابة الحجر الذي حرك المياة الراكدة في السياسة المصرية، نعم لدينا أحزاب كبرى وعريقة، ولكن كانت في حالة عدم نشاط، لتأتي التنسيقية وتعمل حالة تحريك وإثراء وإفادة للمجال السياسي بالحوار والعمل والأفكار الجديدة غير التقليدية.

إقرأ أيضاً: فيديو.أشرف رشاد بـ ندوة تحيا مصر : تجربة تنسيقية شباب الأحزاب جديرة بالاحترام وأثبتت سهولة الوصول لاتفاق بين الكيانات السياسية المختلفة