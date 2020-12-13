ناقش جون أبي زيد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، مع الدكتور يوسف العثيمين، أمين منظمة التعاون الإسلامي، ترتيبات مكافحة الإرهاب والتطريف والإسلاموفوبيا.
ونقلت وكالة أنباء السعودية، أن الطرفان بحثا عددًا من القضايا الأخرى المتعلقة باهتمام البلدين في مكافحة الإرهاب.
وأكد سفير الولايات المتحدة وأمين منظمة التعاون الإسلامي، أهمية تكيثيف التعاون، وطلاق حوار استراتيجي بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية.
إقرأ أيضًا.. عاجل.. السودان وإثيوبيا يستأنفان مباحثات سد النهضة عقب اجتماع مغلق بين رئيسي وزراء البلدين
كما نظر الطرفان توقيع مذكرة تفاهم بشأن تمكين المرأة اقتصاديا وفي مجال السلم والأمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي تناقشان مكافحة الإسلاموفوبيا وتمكين المرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.