الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي تناقشان مكافحة الإسلاموفوبيا وتمكين المرأة

ناقش جون أبي زيد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، مع الدكتور يوسف العثيمين، أمين منظمة التعاون الإسلامي، ترتيبات مكافحة الإرهاب والتطريف والإسلاموفوبيا.

ونقلت وكالة أنباء السعودية، أن الطرفان بحثا عددًا من القضايا الأخرى المتعلقة باهتمام البلدين في مكافحة الإرهاب.

وأكد سفير الولايات المتحدة وأمين منظمة التعاون الإسلامي، أهمية تكيثيف التعاون، وطلاق حوار استراتيجي بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية.

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كما نظر الطرفان توقيع مذكرة تفاهم بشأن تمكين المرأة اقتصاديا وفي مجال السلم والأمن.

