أسرار نجاح تجربة تنسيقية شباب الأحزاب على طاولة نقاش تحيا مصر..نائبات واعدات يوضحن كيفية جلوس النور والتجمع للاتفاق..والمواطن واحتياجاته أولوية قصوى تحت قبة البرلمان الجديد

بوصلة وطنية واضحة، أولويات محددة، إلمام بتفاصيل العمل التنظيمي الداخلي، هكذا بدا عضوات تنسيقية شباب الأحزاب من رشا أبوشقرة ومارسيل سمير ومارثا محروس، خلال الندوة الحوارية مع فريق تحرير تحيا مصر برئاسة عمرو الديب.
حيث ظهرت حالة من النفي الجماعي والاتفاق بين نائبات تنسيقية شباب الأحزاب على عدم وجود أي نزعات إقصاء لتيارات بعينها داخل كيان التنسيقية، ليعبر النائبات، عن كامل رضائهم على الكيفية التي يجتمع بها حزبي التجمع والنور على طاولة واحدة رغم أختلاف الأيدلوجيات، وذلك للخروج بالأفضل لمصلحة الوطن على الدوام.
وخلال الندوة، جرى طرح سؤال متعلق باحتمالية أن يكون هناك تهميش أو إقصاء لفصيل بعينه داخل تنسيقية شباب الأحزاب، وهو ما ردت عليه النائب مارسيل سمير، لاوجود لأي تفرقة بين حزب وآخر، وعند الحديث في أي قضية معينة، الجميع يلتف حول طاولة واحدة، ويتم الاستفادة من رأي الجميع، نتدرب طوال الوقت على التكامل والعمل الجماعي، وهو سر للنجاح، من خلال سد أي ثغرات لدى بعضنا البعض من خلال الكل الموجود دائما.
وتابعت: الكل يمثل حلقة متكاملة، ولايمكن أن يظهر وسط ذلك أي تنحية لفصيل أو تيار حزبي معين داخل التنسيقية.
فيما ردت النائبة رشا أبوشقرة، الجميع يقول رأيه بحرية تامة، لدينا زملاء أعزاء لهم آراء معارضة، ولدينا زملاء نتعاون معهم بشكل كامل من المنتمين لحزب النور، والجميع يتفق على مافيه الصالح العام للوطن.
كما جاءت الأجندة التي كشف عنها نائبات تنسيقية شباب الأحزاب، والخاصة بعملهم تحت قبة البرلمان الجديد، كاشفة لمجموعة من أهم الأولويات التي تشغل بال المواطن، والتي أعلن كل من رشا أبوشقرة ومارسيل سمير ومارثا محروس، عن نيتهم الأكيدة للاشتباك معها، بهدف الوصول إلى الأفضل للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الندوة التي عقدها فريق تحرير تحيا مصر برئاسة عمرو الديب، جرى طرح سؤال متعلق بأولويات النائبات تحت قبة المجلس المرتقب انعقاد مطلع يناير المقبل.
وحول أجندة نائبات التنسيقية، ردت مارسيل سمير: رصدت مجموعة من الظواهر التي أزعجتني وأنوي طرحها للنقاش فورا، وأولها معاملة المواطنين بشكل سئ في مقرات تقديم الخدمات، بالسجل المدني والشهر العقاري وغيره، يجب المواطن أن يشعر أنه يستحق الأفضل، أيضا ملف الصحة، هناك مستشفى في القناطر استغرقت 6 سنوات ولم تعمل حتى الآن، أيضا ملف العمال أولوية بالنسبة لي.
بعدها قالت النائب مارثا محروس، أولوياتي ستتمثل في علاج الخلل الفادح في ملف المحليات، الكثير من مشكلاتنا مردها إلى غياب المحليات، ويجب علينا أن نركز على الدور التشريعي والرقابي ونحسم ملف المحليات لأن النائب الحالي ينشغل بالجانب الخدمي عن التشريعي والرقابي.
أما النائب رشا أبوشقرة، أكدت أن أكثر الملفات التي ستوليها أهمية خاصة، هو الملف الإفريقي، في ظل اهتمام الدولة كلها بهذا الملف، ومن واقع مروري أيضا بقرى الصعيد، رصدت هناك مايتطلب طرحه حول غياب المرافق والخدمات الأساسية، سأستكمل ملف الأحوال الشخصية الذي لاقى تعطيل فترة طويلة، أيضا مشروعات المرأة ومايتعلق بأحوالها مسألة تحتاج إلى طرح عاجل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار نجاح تجربة تنسيقية شباب الأحزاب على طاولة نقاش تحيا مصر..نائبات واعدات يوضحن كيفية جلوس النور والتجمع للاتفاق..والمواطن واحتياجاته أولوية قصوى تحت قبة البرلمان الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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