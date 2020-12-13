أسرار نجاح تجربة تنسيقية شباب الأحزاب على طاولة نقاش تحيا مصر..نائبات واعدات يوضحن كيفية جلوس النور والتجمع للاتفاق..والمواطن واحتياجاته أولوية قصوى تحت قبة البرلمان الجديد

بوصلة وطنية واضحة، أولويات محددة، إلمام بتفاصيل العمل التنظيمي الداخلي، هكذا بدا عضوات تنسيقية شباب الأحزاب من رشا أبوشقرة ومارسيل سمير ومارثا محروس، خلال الندوة الحوارية مع فريق تحرير تحيا مصر برئاسة عمرو الديب.

حيث ظهرت حالة من النفي الجماعي والاتفاق بين نائبات تنسيقية شباب الأحزاب على عدم وجود أي نزعات إقصاء لتيارات بعينها داخل كيان التنسيقية، ليعبر النائبات، عن كامل رضائهم على الكيفية التي يجتمع بها حزبي التجمع والنور على طاولة واحدة رغم أختلاف الأيدلوجيات، وذلك للخروج بالأفضل لمصلحة الوطن على الدوام.

وخلال الندوة، جرى طرح سؤال متعلق باحتمالية أن يكون هناك تهميش أو إقصاء لفصيل بعينه داخل تنسيقية شباب الأحزاب، وهو ما ردت عليه النائب مارسيل سمير، لاوجود لأي تفرقة بين حزب وآخر، وعند الحديث في أي قضية معينة، الجميع يلتف حول طاولة واحدة، ويتم الاستفادة من رأي الجميع، نتدرب طوال الوقت على التكامل والعمل الجماعي، وهو سر للنجاح، من خلال سد أي ثغرات لدى بعضنا البعض من خلال الكل الموجود دائما.