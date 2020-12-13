السبكى: مشروع التأمين الصحى الشامل يقوم على 8 محاور وتكلفته 51 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - كشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن التكلفة الإجمالية لتشغيل محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، والتى تقدر بــ 51.115 مليار جنيه مصرى، لافتة إلى أن المحافظات الست التى تشملها المرحلة الأولى هى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء".





وأوضح الدكتور أحمد السبكى، المشرف العام على تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن تكلفة البنية التحتية بمحافظات المرحلة الأولى تقدر بـ 34.080 مليار جنيه، بينما تقدر تكلفة بنية التجهيزات الطبية وغير الطبية 8.885 مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر فى المحافظات الست 3.150 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة للمنظومة الجديدة بتلك المحافظات.

وأشار السبكى إلى المحاور الثمانية التى يرتكز عليها بمحافظات المرحلة الأولى، تشمل "التخطيط الاستراتيجى، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، الميكنة والتحول الرقمى، التحول المؤسسى، التأهيل للتسجيل والاعتماد، الموارد البشرية والتدريب، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، التوعية والإعلام".

وتابع: "يختص محور التخطيط الاستراتيجى بالمنظومة بوضع خريطة صحية وسكانية للمحافظة لتحديد احتياجات تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل داخل كل محافظة"، لافتًا إلى الاختلاف من محافظة إلى أخرى وفقًا لطبيعة كل محافظة وطبيعة سكانها، أما محور إعداد البنية التحتية والتجهيزات، فيختص بوضع خطة بناء أو تطوير المنشآت الصحية داخل كل محافظة، وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية وفقًا لخطة التشغيل الموضوعة داخل المحافظة، بينما يختص محور الميكنة والتحول الرقمى بتوفير البنية التحتية المناسبة لتطبيق التحول الإلكترونى للمنظومة من كابلات وخلافه بالتعاون مع الجهات المعنية سواء وزارة الاتصالات أو الإنتاج الحربى أو وزارة المالية، إضافة إلى تدريب القوى البشرية على تسجيل المنتفعين إلكترونيًا، وتهيئة الأقسام الخارجية بالمستشفيات على تطبيقات التأمين الصحى الشامل.

واستكمل: "يختص محور التحول المؤسسى بحصر ودراسة الأصول الموجودة لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتنفيذ نظام الحوكمة الذى سيتم تنفيذه طبقًا لمشروع التأمين الصحى الشامل، حيث تؤول كل الأصول التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويتم نقل تبعية هذه الأصول مرحليًا للهيئة العامة للرعاية الصحية، أما بالنسبة لمحور التأهيل للتسجيل والاعتماد فيختص بشرح متطلبات التسجيل، وعمل السياسات ودليل القوى العاملة ودليل القيادة وإصدار الأدلة التشغيلية للأقسام، التدريب على رأس العمل على معايير أمن وسلامة المريض وأمان الدواء، التدريب على جميع متطلبات التسجيل والاعتماد والجودة الخاصة بالوحدات.

وأضاف أنه يختص محور الموارد البشرية والتدريب بحصر القوى البشرية الموجودة ومعرفة كفائتهم ونقاط القوة ونقاط الضعف وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية وتأهيلية من شأنها رفع كفائتهم، وذلك بهدف إعادة توزيعهم وفقًا لقدراتهم واحتياجات الأماكن التى تتناسب معهم، وتوفير القوى البشرية من جميع التخصصات والتدريب على برامج طب الأسرة والتى تعد نواة التأمين الصحى الشامل، وفى حال وجود عجز فى القوى البشرية يتم التعاقد مع كوادر مؤهلة بالتعاون مع القطاع الخاص والجامعات تساهم كذلك فى نقل الخبرات وثقل العاملين بالهيئة.

ويختص محور التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة بالتسجيل الإلكترونى للمواطنين داخل المنظومة وفتح الملفات العائلية لهم لافتًا إلى تسجيل أكثر من 3 مليون مواطن بالمنظومة الجديدة حتى الآن، منها 654.776 ألف مواطن ببورسعيد، و800 ألف مواطن بالأقصر، 936 ألف مواطن بالإسماعيلية، و84.345 ألف مواطن بجنوب سيناء، 724.567 ألف مواطن بمحافظة أسوان، إضافة إلى 182.390 ألف مواطن بمحافظة السويس، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، وحتى الآن.

وبالنسبة لمحور التوعية والإعلام، فهو يختص بالتوعية الميدانية للمواطنين من خلال الندوات واللقاءات الجماهيرية وأتوبيسات التوعية التى تجوب كل محافظة للتسجيل داخل المنظومة وفتح الملفات العائلية والتوعية بالفحص الطبى الشامل والتوعية بنسب الاشتراكات، وحزم الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل، مع عمل حملات إعلامية وإعلانية بأماكن التسجيل وأماكن إجراء الفحص الطبى الشامل للمواطنين، وتتم التوعية بالمنظومة الجديدة وخدماتها أيضًا عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك: https://www.facebook.com/UHIEG/

فيما دعا الدكتور أحمد السبكى المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظات الست السالف ذكرها، أن يتوجهوا للوحدة أو المركز الصحى التابع لهم والأقرب لمحل سكنهم للتسجيل، لافتًا إلى الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومى لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال "إن وجدوا" أو صورة منهم، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلى لهم، وبناء عليه يتم متابعة حالة المنتفع والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبى الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.