شكرى يستقبل أعضاء المجلس المصرى للشؤون الخارجية

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب فى بداية اللقاء عن تقديره لدور المجلس المهم فى التعريف بقضايا السياسة الخارجية المختلفة، والتواصل مع المؤسسات المناظرة من مراكز فكر وأبحاث بهدف نقل الرؤية المصرية إزاء تلك القضايا وأبرز التحديات التى يشهدها المحيط الإقليمى والدولى بصورة موضوعية ومهنية، مشيدًا بما لدى المجلس من قيادات وخبرات متراكمة تؤهله لمواصلة هذا الدور بشكل فاعل.

ومن جانبه، توجّه السفير زهران بالشكر لوزارة الخارجية على دعمها للمجلس وأنشطته، مُثنيًا على التعاون الوثيق القائم بين الجانبين، مشيرًا فى هذا الإطار لأهم الفعاليات التى نظمها المجلس خلال الفترة الماضية لتناول أبرز القضايا العربية والإقليمية والدولية، كما نقل دعوة لوزير الخارجية للمشاركة فى افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى المُقبل للمجلس.

وتضمن اللقاء مناقشة الرؤية المصرية تجاه أهم ما تشهده المنطقة من تحديات بالإضافة إلى آخر المُستجدات ذات الصلة بعدد من الملفات ذات الأهمية لا سيما القضية الفلسطينية والتطورات المتسارعة على الساحة الليبية ومسار مفاوضات سد النهضة فضلاً عن جهود تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، كما تم التطرق إلى سبل مواصلة التحرك الدبلوماسى المصرى النشط فى الدوائر المختلفة للسياسة الخارجية بما يُحقق مزيدًا من المُكتسبات ويُسهم فى الدفاع عن المصالح المصرية والحد من التبعات السلبية للتوترات المتنامية التى تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.