النشرة المرورية : زحام بالكورنيش والملك الصالح بديلا عن كوبرى السيدة عائشة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمحور قناة السويس للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية، وكذلك بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة الدقهلية بعض الأحجام بمدينة المنصورة بشارع جيهان.

ولفت صابر إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المركبات، خاصة مع وجود أعمال توسعة وإنشاءات بعدد من قطاعات الطرق الدائرية، ومنها أعلى الوراق، وأعلى المرج، وأعلى محور الأوتوستراد، وأعلى البساتين للمتجه إلى دار السلام والمنيب.

وتابع صابر، أن كافة المحاور الداخلية بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، ما عدا شارع البحر الأعظم للقادم من مستشفى الرمد ومتجه إلى المنيب، ناصحا بسلوك شارع ربيع الجيزى، مع انتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور الجيزة.

ونوه صابر إلى أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة محور الفردوس، بسبب وجود أعمال توسعة وإنشاءات، ناصحا بسلوك محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، ناصحا كذلك بتجنب كوبرى الفنجرى، واستخدام المسطح الأرضى لشارع لطفى السيد، ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو بسبب بعض الأحجام، واستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بأن مطلع كوبرى السيدة عائشة يشهد بعض الأحجام، مشيرا إلى إمكانية استخدام منطقة الملك الصالح، مضيفا أن كورنيش النيل يشهد أحجام متفرقة، للقادم من من منطقة ماسبيرو ومتجه للمعادى، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد.