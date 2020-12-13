وفاة راعى كنيسة مقر الأنبا بولا بحدائق القبة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - يذكر أن القمص قام بمجهود كبير فى تعمير مقر الكنيسة بحدائق القبة، بعد تعرضها للحريق، كما أنشأ مستشفى سان بولا بجوار المقر. ولم يعلن دير الأنبا بولا بعد ترتيبات صلاة الجنازة.

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