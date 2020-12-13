بقرار من المحافظ .. 3 لجان تحدد مصير عقارى محرم بك فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، فضلا عن استدعاء أعضاء لجنتى المنشآت الآيلة للسقوط والبت الفنى، لإعطاء القرار النهائى بشأن العقارين المتصدعين بمحرم بك.





كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا من الأهالى يفيد تصدع العقارين 17 و9 شارع حسبو متفرع من شارع جرين بمنطقة محرم بك بحى وسط.

وانتقل المحافظ ومسؤولى حى وسط وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقارين.

وتبين من المعاينة أن العقارين، بناء حديث، الأول رقم 17 مكون من أرضى و11 طابقا، بناء عام 2002، والثانى رقم 9 مكون من أرضى و14 طابقا، بناء عام 2011.

وكشفت المعاينة الأولية عن سقوط كتلة خرسانية فى منور العقار رقم 17، ما أدى إلى تصدعه وحدوث شروخات بطول العقار وانفصال حوائطه عن العقار المجاور له رقم 9، دون حدوث إصابات.

وقال المحافظ، إن العقار الأول المتصدع رقم 17 مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له 10 قرارات إزالة حتى الطابق الحادى عشر منذ عام 2002، مشيرا إلى أن العقار الثانى رقم 9 مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له 16 قرار إزالة حتى الطابق الرابع عشر منذ عام 2011.

وفى سياق ذات صلة، أصدر المحافظ قرارا بإخلاء العقارين بالكامل من السكان دون المنقولات، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعى، لاتخاذ اللازم تجاه السكان، فضلا عن فصل المرافق حفاظا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة.