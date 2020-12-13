محافظ كفر الشيخ :تلقينا 109 ألف طلب تصالح بقيمة 494 مليون و787 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ إلى أن مد الفترة ساهم فى زيادة نسبة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جدية التصالح، الـ 25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 109 ألف و105طلب تصالح، بقيمة 494 مليون و787 ألف جنيه، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى.