رئيس الشيوخ يشيد بمجهودات وزارة التنمية المحلية والمحافظين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الشيوخ بمكتبه، اليوم الأحد، وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، برفقة علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك لتقديم التهنئة له على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وأعرب رئيس الشيوخ عن تقديره لحجم المسئولية الملقاة على عاتق وزارة التنمية المحلية والمحافظين.

كما، أشاد رئيس الشيوخ، بجهد وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، وما يقوم به من أداء راق يؤكد اللُحمة والتواصل بين العمل التنفيذى والبرلمانى.

من جانبه، أعرب وزير التنمية المحلية، عن تقديره لاختيار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيساً لمجلس الشيوخ، مؤكدا التعاون مع المجلس لتحقيق صالح المواطنين والوصول إلى رضاهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.