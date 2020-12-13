محافظ المنيا : القطاع الصحى يحظى باهتمام خاص من جانب القيادة السياسية

جاء ذلك خلال جولته التفقدية المركز الإقليمى لبنك الدم، ومركز الأورام، مستشفى التأمين الصحى بحى شمال المدينة لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها بعدد من المنشآت الصحية والمراكز الطبية ونسب التطوير والإنجاز بها، ورافقه رئيس المدينة محمد صلاح، ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد نادى.
وتفقد المحافظ، سير العمل داخل المراكز الصحية الثلاثة، ومستوى الخدمة الطبية، ومدى توفير الرعاية اللازمة وأوجه تقديمها للمواطنين، وقوائم الانتظار بكل مستشفى ومركز طبى.
التقى القاضى، خلال جولته، عددا من المرضى والمترددين على المراكز الصحية الثلاثة، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورا، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التى تواجههم فى العلاج وطرق الحصول على الخدمة الصحية والأدوية.
وشدد المحافظ، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالجهد الذى يبذله العاملون فى القطاع الطبى، موجها لهم التحية والتقدير، لعطائهم واخلاصهم فى العمل للمرور بالوطن من تلك الأزمة بسلام وأمان.
ووجه بضرورة إنهاء جميع قوائم الانتظار للمرضى ومراعاة الحالات المرضية المزمنة وكبار السن والتخفيف عنهم وعدم الانتظار لساعات طويلة وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم.
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