صور.. تخصيص كابينة مجانا للأقزام بشاطئ ستانلى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله عصام شحاته، نقيب الأقزام بالإسكندرية، ووفد من أعضاء النقابة، اليوم الأحد، لبحث المشكلات التى تواجههم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.
وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات والتحديات أمام أبنائها من الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.
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