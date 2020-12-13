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مؤسسة الفاروق تنظم ورشة عمل لتفعيل مبادرة الرئيس لدعم وتمكين المرأة

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انطلقت صباح اليوم ورشة عمل نظمتها مؤسسة الفاروق للتنمية والتدريب بعنوان دور المجتمع المدني في تفعيل مبادرة الرئيس السيسي لدعم المرأة بحضور عدد كبير من الإعلاميين والعاملين بحقل المجتمع المدني من أجل دور أكثر فاعلية في تنفيذ هذه المبادرة في ظل ما تمنحه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جعل دور رائد للمرأة سياسيًا واجتماعيا.

 

أوضح المشاركون أنه لا بد من دعم وتأهيل المرأة من قبل منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات وزيادة ثقافتها التوعوية السياسية لغرس القيم الوطنية لدي التلاحم مع الدولة في مكافحة الفكر والتطرف وتسميم العقول ومواجهة الأفكار المسمومة التي يبثها أعداء الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحطيم الأسر المصرية لصالح جهات معادية .

وأشادت الدكتورة عبير فاروق ،رئيس مؤسسة الفاروق للتدريب وما الجهود المبذول من الرئيس السيسي في دعم المرأة سياسيًا من خلال تمثيلها في الوزارات والمناصب الرفيعة في كل أجهزة الدولة إلي جانب التميز الإيجابي السياسي من خلال الكوتة السياسية في البرلمان مما يدل علي أنه المرأة في عهد الرئيس حصلت علي كثير من التفوق لم تحصل عليها في الفترات السابقة في كل المجالات الصحية من خلال الاهتمام بصحتها بإطلاق العديد من المبادرات وأبرزها الكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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