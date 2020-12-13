مؤسسة الفاروق تنظم ورشة عمل لتفعيل مبادرة الرئيس لدعم وتمكين المرأة

انطلقت صباح اليوم ورشة عمل نظمتها مؤسسة الفاروق للتنمية والتدريب بعنوان دور المجتمع المدني في تفعيل مبادرة الرئيس السيسي لدعم المرأة بحضور عدد كبير من الإعلاميين والعاملين بحقل المجتمع المدني من أجل دور أكثر فاعلية في تنفيذ هذه المبادرة في ظل ما تمنحه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جعل دور رائد للمرأة سياسيًا واجتماعيا.
أوضح المشاركون أنه لا بد من دعم وتأهيل المرأة من قبل منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات وزيادة ثقافتها التوعوية السياسية لغرس القيم الوطنية لدي التلاحم مع الدولة في مكافحة الفكر والتطرف وتسميم العقول ومواجهة الأفكار المسمومة التي يبثها أعداء الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحطيم الأسر المصرية لصالح جهات معادية .
وأشادت الدكتورة عبير فاروق ،رئيس مؤسسة الفاروق للتدريب وما الجهود المبذول من الرئيس السيسي في دعم المرأة سياسيًا من خلال تمثيلها في الوزارات والمناصب الرفيعة في كل أجهزة الدولة إلي جانب التميز الإيجابي السياسي من خلال الكوتة السياسية في البرلمان مما يدل علي أنه المرأة في عهد الرئيس حصلت علي كثير من التفوق لم تحصل عليها في الفترات السابقة في كل المجالات الصحية من خلال الاهتمام بصحتها بإطلاق العديد من المبادرات وأبرزها الكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي
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