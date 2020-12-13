نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماة الوطن: حالة من التعاون والتنسيق تشهدها العلاقات بين مصر والعراق والأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن حالة من التعاون والتنسيق تشهدها العلاقات بين مصر وكلا من العراق والأردن في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وقد عززت القمم التي تعقد بين زعماء الدول الثلاثة هذا التعاون والتنسيق بدءًا من القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في القاهرة مروًرا بالقمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس العراقي برهم صالح والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتهاء بالقمة التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردنى ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الأردنية عمان والقمم الثلاثية فضلا عن الاجتماعات التي يتم عقدها بصفة دورية بين مسئولي الدول الثلاثة إضافة للزيارات المتبادلة تمثل نقطة انطلاق لمسار العلاقات بين القاهرة وبغداد وعمان لتعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة خاصة وأن العلاقات ممتدة بين مصر والأردن والعراق منذ آلاف السنين لما لهم من تاريخ عريق وكبير.

وأوضح مساعد رئيس الحزب، أن تحرك مصر يأتى في هذا المسار انطلاقا من حرصها كركيزة الاستقرار في المنطقة العربية، على الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتعزيز التنسيق المشترك في المواقف مع بغداد وعمان، مما يسهم في صياغة رؤية عربية واحدة تجاه أزمات المنطقة، والمتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية وفي مقدمة هذه الأزمات، القضية الفلسطينية كما تريد مصر فتح آفاق جديدة للتعاون مع العراق والأردن، ولا سّيما في مجالات النفط والغاز، ضمن استراتيجية مصر لتكون مركًزا إقليمًيا لتجارة وتداول الغاز والبترول، والتي وقعت في شأنها اتفاق مع عمان وبغداد على إنشاء خط بترول يبدأ من البصرة جنوب العراق مروًرا بمدينة الزرقاء الأردنية ثم إلى مدينة العقبة، يتم عن طريقه نقل النفط الخام إلى مصر للتكرير أو التصدير، بجانب مجالات البنى التحتية، وخاصة دعم عملية إعادة الإعمار في العراق بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية.

وأضاف "الغباشى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد للدكتور خالد بتال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقى، والوفد المرافق له الذى يزور القاهر حاليا على ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومى العربى، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ويحافظ على أمنه وحرص مصر دفع أطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائى أو الثلاثى مع الأردن، فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون فى العالم العربى وهذا يؤكد أن ملف الوحدة والترابط العربي، من الملفات التي يوليها الرئيس اهمية كبرى وأجاد واجتاز فيها الكثير من خلال اداء يتسم بمراعاة الخصوصية الحضارية لكل دولة عربية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وكذلك أداء ينم عن رغبه دفينه لتحقيق الرخاء والاستقرار لكل الأطراف الداخله في اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ثنائية أو متعددة مع حماية الامن القومى العربى.