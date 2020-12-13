وزير التنمية المحلية: مجلس الشيوخ له أهمية في بحث القضايا الحيوية للمواطنين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية دور مجلس الشيوخ فى بحث القضايا الحيوية التى تمس المواطنين ودعمه للوزارة فى هذا الصدد، وكيفية التغلب عليها لتحقيق الرضا التام لدى جميع المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال، رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد بمكتبه، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك فى وجود وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

وأوضح شعراوى، أن الوزارة فى خدمة أعضاء مجلس الشيوخ طالما العمل المطلوب يعطى أهمية خاصة لإرضاء المواطنين والمنفعة العامة، وجئنا لنضع أيدينا فى أيدى بعضنا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، مضيفًا: "نتواصل مع المواطنين على ارض الواقع وأى شيء يطلبه أعضاء الشيوخ فنحن تحت الامر طالما فى خدمة المواطن".

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه المحافظين أجمع كانوا يرغبون فى الحضور لتقديم التهنئة لكن تم الاكتفاء بمحافظين المنطقة المركزية لتقديم الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والحديث فى امرين، أولها دعم المجلس فى مواجهة المشكلات التى تمس المواطن.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ: إن أداء وزارة التنمية المحلية والمحافظين يمس صميم مصلحة المواطن فى حياته اليومية العادية، ومقدرين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، موجهًا الشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظين لتشريفهم مجلس الشيوخ، ولجهدهم المبذول فى الحكم المحلى وما يتعلق بمصالح المواطنين.

وأضاف عبد الوهاب عبد الرازق: "ستجدونا خير عون لكم فى كل ما من شأنه وصول إلى الأداء المرتجى لكل انحاء البلاد والمواطنين"، موجها الشكر للمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية بقوله:" وزير المجالس النيابية له كل الشكر على قيامه بدور حلقة الوصل بين المجلس والحكومة بأداء فى منتهى الرقى يشعرنا باللحمة بين العمل التنفيذى والنيابى".

