فيديو وصور .. تحيا مصر يرصد جولة المستشار محمود فوزي بنظيره العراقي في أروقة مجلس النواب



حرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، علي اصطحاب نظيره العراقي الدكتور سيروان عبد الله إسماعيل، والوفد المرافق له، في جولة بأروقة مجلس النواب، اليوم الأحد، وذلك بعد لقائه به على هامش زيارته إلى القاهرة، والتي جاءت بدعوة من البرلمان العربي للمشاركة في افتتاح مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

الجولة تضمنت شرح وافٍ حول تاريخ الحياة النيابية العريقة في مصر، من قبل المستشار محمود فوزي، وعدد من قيادات وكوادر الأمانة العامة، حيث القاعة الرئيسية للمجلس، والتى حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية بها، ومنها لأجنحة القاعة .