فيديو وصور .. تحيا مصر يرصد جولة المستشار محمود فوزي بنظيره العراقي في أروقة مجلس النواب

حرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، علي اصطحاب نظيره العراقي الدكتور سيروان عبد الله إسماعيل، والوفد المرافق له، في جولة بأروقة مجلس النواب، اليوم الأحد، وذلك بعد لقائه به على هامش زيارته إلى القاهرة، والتي جاءت بدعوة من البرلمان العربي للمشاركة في افتتاح مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.
الجولة تضمنت شرح وافٍ حول تاريخ الحياة النيابية العريقة في مصر، من قبل المستشار محمود فوزي، وعدد من قيادات وكوادر الأمانة العامة، حيث القاعة الرئيسية للمجلس، والتى حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية بها، ومنها لأجنحة القاعة .
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كما تضمنت أيضا متحف البرلمان حيث مقتنياته التي تضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، حيث يضم المتحف في جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافة إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته، ويحكي متحف البرلمان تاريخ الحياة النيابية الحديثة في مصر، منذ إنشاء المجلس العالي العام 1824 وحتى الآن ، كما يضم المتحف صورًا فوتوغرافية وزيتية لقادة مصر، ورؤساء وأعضاء المجالس النيابية، ووثائق سياسية ودستورية عديدة، وكذلك صورًا لاجتماعات المجلس في مناسبات مهمة مثل زيارات بعض قادة الدول للمجلس، إضافة إلى قسم خاص يعرض صور انتصارات أكتوبر العام 1973 من صور ولوحات ورسوم لبطولات القادة والأفراد، خلال فترة الحرب.
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