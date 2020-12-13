مدبولي يبحث مشروع إنشاء مجمع صناعى مُتكامل لإنتاج الألواح الشمسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمُتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع صناعى متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، موضحا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذا المشروع الهام.

وأكد رئيس الوزراء أن التحدى الحقيقى لهذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذه، وإنما استمرار العمل فيه، وفتح آفاق لتصدير المنتجات وتسويقها.

من جانبه عرض وزير الدولة للإنتاج الحربى تقريرا تناول الخطوات التنفيذية للبدء فى إقامة هذا المشروع، مُشيرا إلى أن هناك العديد من الشركاء الدوليين الذين يتحمسون للمشاركة إلى جانب مصر فى تنفيذ هذا المشروع كلها من الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال إنتاج الألواح الشمسية والخلايا والشرائح والقوالب.

وأوضح مدبولي