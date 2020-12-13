النائب عمرو هندي: طلب العراق نقل تجربة مصر في المشروعات التنموية إنجاز جديد للقيادة السياسية



أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن وفد الحكومة العراقية الذي يزور مصر خلال هذه المرحلة طلب الاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في مجال المشروعات التنموية خاصةً في مجال الاسكان والبنية التحتية والطاقة الكهربائية والقطاع الزراعي، والصحة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن هذه الخطوة تؤكد أهمية الجهود التى تبذل من القيادة السياسية طوال الفترة الماضية، للنهوض بأوضاع الدولة والمصرية والتغلب علي إشكاليات الماضي، من خلال خطط مدروسة علي أرض الواقع، وليس كما يروج أهل الشر من أنها بلا دراسة.



ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الواقع يثبت يوميًا حجم الإنجازات التى تتم علي أرض مصر، مؤكدا علي ثوابت السياسة المصرية بدعم دولة العراق والنهوض بأوضاعها بعد ما شهدته من أعمال تدميرية للبنية التحتية طوال الفترة الماضية.

واختتم حديثه بالتأكيد أيضا علي أن سياسة مصر الخارجية واضحة نحو الأشقاء وهو الأمر الذي تترجمه تحركات القيادة السياسية والحكومة المصرية، والحرص على الدفع بأطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في العالم العربي.