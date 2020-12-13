عروض أورنج الجديدة خلال شهر ديسمبر.. خصومات على اكسسوارات Apple

أعلنت أورنج عن عروض خلال شهر ديسمبر، بخصومات عديدة على اكسسوارات Apple الأصلية عند الشراء من فروع أورنج المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو التسوق أونلاين.

عروض أورنج خلال ديسمبر

ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية عبى موقع "فيسبوك"، "أورنج ديلز معاك طول شهر ديسمبر

استمتع بخصم حتي ٢٥% علي اكسسوارات Apple الأصلية مع إمكانية التقسيط حتي ٣٦ شهر".



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وأضافت للمزيد من المعلومات والحصول على العرض زور أقرب فرع لأورنج أو اشتري من أورنج أونلاين، من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا



والجدير بالذكر أن تعرض أورنج باستمرار عروض على منتجات أبل بداية من الموبايلات الحديثة بالأسعار المخفضة حتى أقل الأشياء من اكسسوارات Apple الأصلية.

