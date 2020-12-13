النائب ياسر زكى: فكرة تحويل السيارات للعمل بالطاقة البديلة من الاتجاهات المرحب بها فى العالم

قال عضو مجلس الشيوخ، ياسر زكى، إن فكرة تحويل السيارات للعمل بالطاقة البديلة مثل الغاز الطبيع، أو التوجه بعمليات إحلال السيارات القديمة المتهالكة بسيارات حديثة متوافقة مع المعايير البيئية، وتعمل على توفير الطاقة، يعد من الاتجاهات المرحب بها فى العالم بأسره.
وأشار إلى أن هناك تنافس بين منتجى السيارات فى العالم على إنتاج السيارات الغير تقليدية التى تعمل بالغاز أو بالكهرباء، تمهيدا لانتهاء عصر السيارات التقليدية فى المستقبل، ويعد اتجاه الحكومة المصرية لدعم هذا التوجه فى هذا الوقت المبكر، جيد للغاية.
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وتابع، التوجه الحالى يستقرأ مستقبل صناعة النقل فى العالم، ويقدم مثالا واضحاً على مبدأ "البداية من حيث انتهى الاخرون"، ويأتى ذلك بالتزامن مع إعادة إحياء صناعة السيارات فى مصر بانتاج سيارة كهربائية مصرية.
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