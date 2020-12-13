احتمالية تعليق جلسات البرلمان البحريني بعد انتشار إصابات كورونا بين الموظفين

نقلت صحف بحرينية إصابة عددًا من موظفين القسم الفني بمجلس النواب البحريني بفيروس كورونا المستجد، ونقله لعدد من الموظفين داخل أمانة المجلس، وبالتالي احتمالية تعليق جلسات البرلمان البحريني، لأيام لحين الانتهاء من الفحوصات الطبية وظهور نتائج المسحات.

في سياق متصل، عقد مجلس الشورى البحريني، اجتماعه عبر الفيديو كونفرانس، واستعرض المجلس الإنجازات الديمقراطية والنهضة الشاملة.

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وناقش مجلس الشورى عددًا من التقارير من بينها تقارير شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

