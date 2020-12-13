نقلت صحف بحرينية إصابة عددًا من موظفين القسم الفني بمجلس النواب البحريني بفيروس كورونا المستجد، ونقله لعدد من الموظفين داخل أمانة المجلس، وبالتالي احتمالية تعليق جلسات البرلمان البحريني، لأيام لحين الانتهاء من الفحوصات الطبية وظهور نتائج المسحات.
في سياق متصل، عقد مجلس الشورى البحريني، اجتماعه عبر الفيديو كونفرانس، واستعرض المجلس الإنجازات الديمقراطية والنهضة الشاملة.
إقرأ أيضًا.. عاجل.. السودان وإثيوبيا يستأنفان مباحثات سد النهضة عقب اجتماع مغلق بين رئيسي وزراء البلدين
وناقش مجلس الشورى عددًا من التقارير من بينها تقارير شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتمالية تعليق جلسات البرلمان البحريني بعد انتشار إصابات كورونا بين الموظفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.