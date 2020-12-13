هناك أنباء تؤكد تعرض أفراد أسرة المهندس محمود الشامي عضو اتحاد الكرة الأسبق عضو مجلس النواب عن بندر المحلة بمحافظة الغربية، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بشكل مفاجيء بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب.

ووفقا لتصريحات المصادر التي كشفت أن الإصابة طالت كلا من "محمود عبد السميع الشامي ونجليه مصطفي وعبدالسميع ". وتم عزل الجميع داخل العزل الصحي بمنزل الأسرة بالقاهرة فضلا عن توافر لهم كافة الأمصال والأدوية اللازمة لعلاجهم من أخطار كوفيد 19.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتباه إصابة أسرة النائب محمود الشامي بفيروس كورونا وعزلهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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