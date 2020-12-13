خارجية مجلس نواب البحرين تتهم قطر باستهداف ممنهج.. وتصف سياستها بالعدائية

اتهم رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب البحريني، محمد السيسي، قطر بأنها تعمد إلى استهداف ممنهج على دولة البحرين وذلك على خلفية الممارسات والانتهاكات التي كشفتها إحدى الفضائيات العربية ومارستها قطر تجاه بحارة بحرينيين.

وكشف السيسي، خلال بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، أن مجلس النواب البحريني، سيأخذ خطوات له لمنع تلك الممارسات.

ووصف رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب البحريني، السياسيات القطرية تجاه البحرين بأنها عدائية، نظرًا لأن السلطات القطرية اعتدت على البحارة البحرينيين، وأصيبوا بطلقات نارية عن عمد.

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وقال إن اللجنة ستصيغ وتعد ملف كامل عن الانتهاكات القطرية، حتى يتسنى لها تقديمه إلى مجلس التعاون الخليجي اعتراضًا على سياسات قطر ووضعًا لحدها.