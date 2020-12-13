جاء ذلك خلال اجتماع مدبولى، اليوم الأحد، بالدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ومسؤولى الجهات المعنية، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع توطين صناعة أجهزة الحاسب اللوحى المدرسى "التابلت".
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستجدات مشروع التصنيع المحلى لأجهزة الحاسب اللوحى "التابلت"، والذى يتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى هذه الصناعة، من أجل فتح خط إنتاج لصناعة أجهزة "التابلت" فى مصر، بحيث يغطى الإنتاج محليا، مع فرصة للتصدير كذلك، لافتا إلى أنه يتم الأخذ فى الاعتبار خلال المفاوضات ضرورة التزام الشركة بخطة الإنتاج فى حال التوصل إلى اتفاق معها.
كما أوضح وزير الاتصالات أن هذه الشركة أعلنت عزمها إنشاء خط جديد بإحدى المدن المصرية لهذا الغرض وستخصص له استثمارات كبيرة، بحيث يتم توطين صناعة أجهزة "التابلت" فى مصر، على أن يتم فى الوقت نفسه تصدير جزء من الإنتاج إلى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب تنفيذ برامج أخرى لبناء القدرات وتنمية مهارات رواد الأعمال، مشيرا إلى أن المصنع الجديد للشركة يستوعب 500 فرصة عمل.
وتطرق الوزير، إلى خطة الإنتاج التى يجرى التفاوض بشأنها مع الشركة، والتى ترتكز على المكونات التى سيتم تصنيعها محليا، والتى تدخل فى صناعة أجهزة "التابلت"، وذلك من خلال خطة زمنية محددة، لافتا كذلك إلى أنه يتم التفاوض على خط إنتاج آخر لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول، مؤكدا استمرار التفاوض مع الشركة على جميع بنود عناصر الإنتاج.
وكلف مدبولى، الوزارات والجهات المعنية بالتفاوض النهائى مع الشركة المعنية، وإعداد تقرير حول نتائج هذا التفاوض، وعرضه فى اجتماع مقبل، على مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يكلف بالتفاوض مع إحدى الشركات العالمية لتوطين صناعة التابلت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.