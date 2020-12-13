- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - ورحب المستشار محمود فوزى بوفد مجلس النواب العراقى، فى بلدهم الثانى مصر، مشيداً برسوخ وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتى تشهد طفرة بارزة مؤخراً على كافة المستويات.
وتضمن اللقاء استعراضا من المستشار محمود فوزى لعمل أجهزة وإدارات الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى، فى إطار تبادل الخبرات بين المجلسين، وخطة عمل مجلس النواب المصرى والإجراءات التى اتخذها لضمان سير العمل بالمجلس بانتظام أثناء مواجهة جائحة كورونا، وكذا الخطة التدريبية الافتراضية للأمانة العامة لمجلس النواب، مستعرضا سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، خاصة على مستوى الأمانة العامة للمجلسين.
من جانبه، أبدى سيروان عبدالله الأمين العام لمجلس النواب العراقى، سعادته وجزيل شكره وتقديره لحسن الاستقبال الذى لاقاه هو والوفد المرافق، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، تتجه الى مستوى يليق بتاريخ العلاقات المصرية - العراقية، معربا عن رغبته فى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين خاصة على مستوى تبادل الخبرات بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى والأمانة العامة لمجلس النواب العراقى.
وفى ختام اللقاء، تبادل المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب المصرى وسيروان عبدالله أمين عام مجلس النواب العراقى، الدروع التذكارية، واصطحب نظيره العراقى فى جولة داخل أروقة المجلس شملت متحف المجلس والقاعة الرئيسية للمجلس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال استقبال نظيره العراقى.. أمين عام النواب يشيد بقوة العلاقات بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.