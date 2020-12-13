خلال استقبال نظيره العراقى.. أمين عام النواب يشيد بقوة العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - ورحب المستشار محمود فوزى بوفد مجلس النواب العراقى، فى بلدهم الثانى مصر، مشيداً برسوخ وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتى تشهد طفرة بارزة مؤخراً على كافة المستويات.

وتضمن اللقاء استعراضا من المستشار محمود فوزى لعمل أجهزة وإدارات الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى، فى إطار تبادل الخبرات بين المجلسين، وخطة عمل مجلس النواب المصرى والإجراءات التى اتخذها لضمان سير العمل بالمجلس بانتظام أثناء مواجهة جائحة كورونا، وكذا الخطة التدريبية الافتراضية للأمانة العامة لمجلس النواب، مستعرضا سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، خاصة على مستوى الأمانة العامة للمجلسين.

من جانبه، أبدى سيروان عبدالله الأمين العام لمجلس النواب العراقى، سعادته وجزيل شكره وتقديره لحسن الاستقبال الذى لاقاه هو والوفد المرافق، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، تتجه الى مستوى يليق بتاريخ العلاقات المصرية - العراقية، معربا عن رغبته فى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين خاصة على مستوى تبادل الخبرات بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى والأمانة العامة لمجلس النواب العراقى.



وفى ختام اللقاء، تبادل المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب المصرى وسيروان عبدالله أمين عام مجلس النواب العراقى، الدروع التذكارية، واصطحب نظيره العراقى فى جولة داخل أروقة المجلس شملت متحف المجلس والقاعة الرئيسية للمجلس.